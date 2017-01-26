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Похолодание и местами снег прогнозируют синоптики в пятницу в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (428)
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По сообщению метеорологов, в Абхазии в пятницу 27 января будет холодно, возможен снег.

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 23 января территория Абхазии окажется во власти антициклона с северо-запада. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег.

Температура воздуха ночью опустится от —1°С, до —3°С,  днем поднимется от +2°С до  +4°С. 

Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. 

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным. 

Влажность воздуха 60-80%.

Прогноз погоды с 20:00 26.01.2017 по 20:00 27.01.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 26.01.2017 по 20:00 27.01.2017

Темы:
Погода в Абхазии (428)

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