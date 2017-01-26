Похолодание и местами снег прогнозируют синоптики в пятницу в Абхазии

СУХУМ, 26 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 23 января территория Абхазии окажется во власти антициклона с северо-запада. Ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами возможен снег.

Температура воздуха ночью опустится от —1°С, до —3°С, днем поднимется от +2°С до +4°С.

Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным.

Влажность воздуха 60-80%.