Абазино-абхазское соглашение: от истоков в будущее

Sputnik, Рада Ажиба.

Участники третьего Международного круглого стола "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурного наследия" отметили, что 2016 год стал первым годом реализации программы "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы". По словам президента Академии Наук Абхазии, академика Зураба Джапуа, очередная встреча ученых призвана подвести итоги работы, осмыслить ее результаты, выявить слабые и сильные стороны программ.

Академик Зураба Джапуа отметил, что основными направлениями программы "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы" выделены возможности сохранения и развития абазинского и абхазского языков, проведение полевых исследований и работа с архивными материалами.

"В условиях современного мира малочисленным народам, к которым относятся абазины и абхазы, необходимо задуматься о сохранении и развитии тех ценностей, без которых невозможно представить полноценное существование и развитие этноса – родного языка и культуры. Мы сочли, что все эти направления очень важны и актуальны. Именно, совместными усилиями можно добиться желаемого результата в этом судьбоносном вопросе", — сказал Джапуа.

Академик добавил, что программа "Абазины и абхазы: сохранение и развитие языков, полевые исследования и архивные материалы" не заменяет работу других организаций, которые занимаются проблемами абхазо-абазинского народа.

"Наоборот, наша программа ускорит работу по тем направлениям, по которым мы уже работаем, это культура, история, наука. Своим четко организованным подходом мы стремимся показать свою способность сохранить национальные ценности. Программа нацелена на изучение языков и культуры абазин и абхазов. Я убежден, что мы сумеем сохранить свою идентичность", — отметил Зураб Джапуа.

Джапуа добавил, что запланированы мероприятия по сбору этнографического и языкового материала, изучению архивных материалов, изданию учебной и методической литературы будут продолжены.

По мнению руководителя Международного объединения "Алашара", почетного члена Академии Наук Абхазии Муссы Экзекова, необходимо обеспечить связь между подрастающим поколением и сегодняшними учеными.

"Мы проделали большую работу. Было интересно, так как мы научились взаимодействовать, планировать. Впереди много не менее важных задач. Очень большой объем работы, и мы должны качественно реализовать задуманное. Самое главное, нужно сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить связь между подрастающим поколением и сегодняшними учеными", — сказал Мусса Экзеков.

По словам Экзекова, привить любовь к истории и родному языку среди молодого поколения — важная задача.

"Хочу, чтобы абхазо-абазинская молодежь максимально взаимодействовала по всем нашим программам. Мы будем применять не только научный взгляд, но и практическую работу. Мне приятно, что с каждым годом на наших круглых столах я вижу значимых ученых, а вместе с ними и молодых ученых", — добавил он.

© Sputnik. Томас Тхайцук Аламия: без консолидации абхазов и абазин не было бы победы в войне

В рамках III Международного круглого стола "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурное наследие" руководители проектов подвели некоторые итоги работы.

По словам руководителя проекта "Говорящая азбука", эксперта по абхазскому языку Дианы Шамба, необходимы конкретные шаги по сближению абхазо-абазинского этноса.

"Совместная работа абхазо-абазинских ученых началась в рамках нашего проекта и, надеюсь, будет продолжена. "Говорящая" азбука "Абхазский для самых маленьких" выйдет в 2017 году. Надеюсь, наша электронная азбука поможет детям легко освоить абхазский алфавит", — сказала Шамба.

Программа "Абазины и абхазы: перспективы сохранения и развития языков и историко-культурного наследия" осуществляется на основании договора о сотрудничестве между АНО "Алашара" и Академией Наук Абхазии.

Первая встреча ученых из Абхазии и Карачаево-Черкесии состоялась в середине марта 2015 года в Черкесске. Координационный совет возглавил ученый, доктор технических наук, почетный член Академии Наук Абхазии Мусса Экзеков.