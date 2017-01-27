Первые выплаты получили семьи за рождение третьего ребенка

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первым шести абхазским семьям, где родились третий и последующие дети, были выданы денежные средства в размере ста тысяч рублей в пятницу 27 января.

"Так как это материальная помощь, удержаний никаких нет, деньги поступают на счет заявителя", — сказала главный бухгалтер благотворительного фонда "Азхара" Инга Хурхумал.

Для того чтобы получить материальную помощь за рождение третьего и последующего ребенка, необходимо обратиться в фонд "Азхара". После чего нужно написать заявление, также предоставить оригиналы свидетельства о рождении всех троих или более детей, копии паспортов родителей и справку с места жительства.

"Также нужна копия договора с банком, где у них имеется счет. Я считаю, что это очень хорошо для родителей, которые хотя бы почувствуют, что о них думают", — добавила Хурхумал.

© Sputnik. Роберт Джопуа Учредители фонда "Азхара" поделились планами и намерениями

Помимо разовой выплаты в 100 тысяч рублей, ежемесячно семьи будут получать пособие в три тысячи рублей в течение одного года.

"Никаких сложностей для получения материальной помощи нет, я буквально за два дня подготовил необходимые документы. Учитывая то, что на сегодня заработные платы в стране низкие, эти деньги можно использовать с пользой", — сказал отец троих детей Адгур Агрба.

Адгур Агрба, житель Сухума, работает в бюджетной организации. По его словам, сумма материальной поддержки не такая большая, чтобы люди могли планировать заводить третьих и последующих детей, но выразил надежду, что со временем эта сумма будет увеличиваться. Если сумма выплаты станет больше, то демографическая ситуация будет только улучшаться, сказал он. Адгур не уточнил на что будет потрачена сумма, но заметил, что это хорошая поддержка для семьи.

Источники финансирования фонда — регулярные единовременные взносы учредителей, добровольные пожертвования физических и юридических лиц, как на территории Абхазии, так и за ее пределами. В попечительский совет фонда "Азхара" вошли спикер Парламента Абхазии Валерий Бганба, глава Администрации президента республики Даур Аршба, председатель движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба и председатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Шинкуба.