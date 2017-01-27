В субботу в Абхазии осадков не ожидается, в воскресенье возможен дождь

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в выходные дни ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за смены воздушных масс внутри антициклона возможен слабый дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до —2 ˚С, днем воздух прогреется до +5˚С.
Температура морской воды +9˚С, волнение умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.