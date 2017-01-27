В субботу в Абхазии осадков не ожидается, в воскресенье возможен дождь

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Память совести Ежегодно 27 января, в день освобождения Освенцима Советской армией, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, общее число жертв этой трагедии – 6 миллионов человек. 19

Из России на китайском: знаменитости записали поздравление с Новым годом Информационное агентство и радио Sputnik в преддверии китайского Нового года, также известного как "Праздник весны" записало серию видеопоздравлений на китайском языке. 0