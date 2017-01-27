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Прогноз

В субботу в Абхазии осадков не ожидается, в воскресенье возможен дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (429)
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По сообщениям синоптиков, в выходные дни территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с арктическими массами воздуха с северо-запада.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в выходные дни ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье из-за смены воздушных масс внутри антициклона возможен слабый дождь со снегом, снег.  

Атмосферное давление высокое, 770  миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8  метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до —2 ˚С, днем воздух прогреется до +5˚С.

Температура морской воды +9˚С, волнение умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.  

Прогноз погоды с 20:00 27.01.2017 по 20:00 29.01.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 27.01.2017 по 20:00 29.01.2017


Темы:
Погода в Абхазии (429)
Теги:
Абхазия

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