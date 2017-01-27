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Российские ПВО в Абхазии развернули "Гармонь" и били по целям в тумане

© Sputnik. Сергей Мальгавко
В Абхазии
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Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, в рамках проведения тренировки по управлению огнем средств ПВО осуществили электронные пуски ракет.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Около 200 военнослужащих российской военной базы ЮВО в Абхазии и свыше 20 единиц специальной военной техники было задействовано в тренировке по электронному запуску ракет. Об это сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В сообщении отмечается, что в ходе тренировки в условиях тумана и нулевой видимости воздушного пространства из-за скопления туч, военнослужащие соединения отработали вопросы по засечке и условному поражению одиночных и групповых целей, имитирующих авиацию противника. 

Также в ходе мероприятия специалисты ПВО военной базы выполнили задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое, по разведке и сопровождению воздушных целей в условиях радиопомех. 

В качестве целей, имитирующих воздушные силы противника, были задействованы беспилотные летательные аппараты соединения.

Разведка целей в ходе тренировки осуществлялась с применением различных радиолокационных станций, в том числе малогабаритная радиолокационная станция (РЛС) "Гармонь". "Гармонь" обеспечивает обнаружение и определение принадлежности воздушных объектов на дальностях до 45 км.

В текущем году военнослужащие подразделений ПВО военной базы ЮВО проведут ряд тактических учений с боевой стрельбой на полигонах в Краснодарском крае и Астраханской области


Теги:
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