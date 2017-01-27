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"Перестройка" и Абхазия: плюсы и минусы

© Sputnik. Максим Блинов
В Абхазии
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Первый секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил с докладом "О перестройке и кадровой политике партии" на очередном пленуме 30 лет назад 27 января 1987 года. О том, что Абхазия извлекла и потеряла в ходе "перестройки", рассказал бывший министр иностранных дел республики, общественный и политический деятель Сергей Шамба.

Sputnik, Бадри Есиава. 

После того как Советский Союз возглавил молодой и энергичный Михаил Горбачев, чьи лозунги о "перестройке" воспринимались в обществе с воодушевлением, у советского народа и в Абхазии, в частности, появилась надежда на изменения в лучшую сторону. Политик Сергей Шамба был очевидцем тех событий.

"Тогда в Абхазии появилась надежда на скорое решение вечного конфликта с Грузией. Снова активизировались национальные идеи и начались процессы в таких центрах, как Абхазский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории имени Дырмита Гулиа", — вспоминает Шамба.

По его словам, в 1988 году от имени интеллигенции Абхазии было написано письмо руководству СССР, где были изложены проблемы страны, поднят вопрос статуса республики и прав ее жителей. В тот период началась активная фаза национально-освободительной борьбы, которая вылилась в серьезную волну народного возмущения против существующей на тот момент системы. 

Политолог Алексей Мартынов на радио Sputnik
© Sputnik.
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Шамба добавил, что в этот период нигде в Советском Союзе, кроме Абхазии, не выражали протестов с политической мотивацией. Протесты были, но в большей степени касались экономических аспектов жизни населения республик Союза. 

В конце 1980-х годов в Абхазии создается политическая организация "Аидгылара", которая ставила перед собой целью пересмотр административно-территориальной системы устройства государства. Требование новой организации заключалось в том, чтобы все субъекты Советского Союза имели бы равный статус. 

"Шла борьба за установление утраченной при Сталине формы союзной республики. Конечно, если бы руководство СССР действовало профессионально и грамотно, то Союз еще можно было бы сохранить. Успешные примеры переформатирования политической системы мы видим в Китае, но в СССР этого, к сожалению, не случилось", — считает Сергей Шамба.

Негативный итог горбачевской "перестройки", по мнению политика, дал возможность абхазскому народу восстановить свою независимость, но произошло это в тяжелой и кровопролитной борьбе. 

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© Фото: предоставлено Игорем Марыхуба
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Сокрытие информации в Советском Союзе было нормой, но Михаил Горбачев решил отойти от этой практики и перешел к политике гласности, новой возможностью воспользовался и народ Абхазии. 

Гласность позволила выплеснуть все проблемы, которые накапливались долгие годы в странах Союза. Абхазия открыто заявила о своих проблемах во взаимоотношениях с Грузией. На съезде Народных депутатов СССР, куда были делегированы представители республики для отстаивания интересов страны, практически весь мир услышал о том, что переживало маленькое советское государство в те годы. 

"Во время выступления Владислава Ардзинба на этом съезде мир впервые узнал о том, какие проблемы у Абхазии, чего она хочет и почему. Это все было важно, так как на этом строится правовая основа нашей независимости", — отметил Шамба. 

По словам Сергея Шамба, кризис Советского Союза таил серьезную угрозу для Абхазии, которая при распаде СССР все-таки вылилась  в грузино-абхазскую войну. 

Народ Абхазии до последнего выступал за сохранение Советского Союза, о чем свидетельствуют итоги референдума 1991 года, в котором более 50% жителей страны проголосовали за СССР. 

Теги:
Абхазия

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