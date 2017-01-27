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Минсельхоз Абхазии: у нас нет ни рубля на развитие

© Sputnik. Владимир Трефилов
В Абхазии
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Бюджет Министерства сельского хозяйства Абхазии на 2017 года составил чуть больше ста миллионов рублей, заявил радио Sputnik Министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

СУХУМ, 27 янв — Sputnik, Бадри Есиава. О том, что в бюджет Министерства сельского хозяйства Абхазии на 2017 год не заложены средства на развитие, рассказал в интервью радио Sputnik министр сельского хозяйства республики Даур Тарба.

"Тем скудным бюджетом в 100 миллионов рублей, который был принят в этом году, Минсельхоз не сможет изменить положение дел в селе. У нас нет ни рубля на развитие", — отметил сложную ситуацию в области сельского хозяйства Тарба.

Полную версию радиоинтервью с Дауром Тарба слушайте здесь>>

По словам министра, на 2017 год удалось заложить средства в размере 5 миллионов рублей на каждый район страны для выращивания однолетних и бахчевых культур, но и это не особо повлияет на общую картину в этих районах. Тарба добавил, что все эти деньги будут выделяться на возвратной основе.  

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"К нам поступает огромное количество заявлений, но деньги эти только на возвратной основе. Дармовых денег в государстве нет и не будет", — подчеркнул министр.

Он добавил, что деньги на развитие села не будут облагаться процентами, но будут выделяться на срок от 3 до 5 месяцев, после чего их необходимо вернуть государству для дальнейшей передачи другим сельхозпроизводителям. 

Помимо проблем в выращивании сельскохозяйственной продукции, отметил Тарба, сложная ситуация и в области разведения крупного рогатого скота. На сегодняшний день неизвестно, сколько всего крупного рогатого скота в стране и для этого необходимо провести дорогую процедуру по их описи в каждом районе Абхазии.

 

Теги:
Абхазия

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