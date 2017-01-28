Актер турецкого сериала "Море в моем сердце" заговорил по-абхазски

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Сырма Ашуба. Актер турецкого сериала "Море в моем сердце" Ахмед Кутси заговорил по-абхазски в одной из серий, сообщила представительница абхазской диаспоры в Турции Делек Капба.

Делек Капба живет в Турции, но душой и сердцем связана с Абхазией как с исторической родиной. Она всегда хотела, чтобы о ее чувствах знали в Абхазии.

"Я очень люблю Абхазию, меня огорчает, что я никогда не была на своей родине. Не дай бог, чтобы я умерла, не увидев Абхазию. Я родилась в селе Малан, мать моя по фамилии Бганба, зовут ее Мафет. Сейчас я живу в Стамбуле", — рассказала Делек.

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Вся семья Делек чтит абхазские традиции, любит абхазскую речь. Брат Делек Нулах работает на турецком телеканале Fox продюсером, где идет показ телесериала "Море в моем сердце".

"На этом телеканале идет очень популярный сериал "Море в моем сердце". Главный герой фильма актер Ахмед Кутси дружит с моим братом. Мой брат попросил Ахмеда, чтоб он заговорил на абхазском языке в одной из серий. Немного подумав, Ахмед согласился. Потом брат позвонил маме и попросил, чтобы она сказала фразу, которая по смыслу подходила одному из эпизодов сериала. Мама очень обрадовалась этому и предложила фразу на абхазском "Сыԥсы га, сыпату ааныжь" (возьми мою душу, но честь оставь мне). По словам мамы, эта фраза очень емкая и имеет большой смысл. Актер Ахмед Кутси смог произнести эти слова ", — сказала Делек Капба.

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По словам Делек, после той серии многие стали звонить Ахмеду Кутси, чтобы он сказал, на каком языке говорил и значение слов, которые произнес.

"Звонившие люди говорили о том, что абхазский язык очень глубокий и на нем можно выражать свои самые сокровенные мысли", — добавила Капба.

После серии, где прозвучала абхазская речь, уже другие актеры этого фильма стали проявлять интерес и говорить о том, что и им также хочется сказать что-нибудь на абхазском во время съемок, сказала Делек Капба.

По признанию Делек Капба, хотя она и говорит сама на абхазском, но не так хорошо, чтобы выражать все свои мысли. Делек Капба говорит, что несмотря на то, что ее семья живет далеко от родины, они сохраняют язык, культуру и традиции абхазов.