Жизнь и война с музыкой: скончался ветеран ВОВ Валерий Агума

Бадрак Авидзба, Sputnik

Изо дня в день ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов становится все меньше, они уходят, оставляя поколениям жизнь и свободу, которые были завоеваны ими много лет назад. Валерий Агума был в числе тех, кто с риском для жизни спасал от уничтожения многие народы на Земле.

Рассказы о войне © Sputnik. Владимир Песня Музыка помогла ветерану Агума выжить на войне и встретить свою любовь

Валерий Агума, будучи учеником Сухумской средней школы № 2, а также выпускником музыкальной и балетной школы, отправился на фронт в 1943 году связистом. По рассказам дочери Валерия Агума, Марины, он не любил вспоминать о войне, делал всегда это с неохотой.

"Но, когда мы просили его рассказать что-нибудь о войне, он говорил, что был связистом, рассказывал, что они шли первыми, налаживали связь, и уже потом шла пехота. То есть они всегда были на передовой. Говорил, что встретил войну в Чехословакии. У отца есть фронтовой альбом, где изображены его фронтовые друзья. Там есть замечательные фотографии, где он играет на гармошке, поют, танцуют", — вспомнила Марина Агума.

Валерий Агума воевал в составе зенитно-артиллерийского полка аэродромного базирования и отражал удары противника, наносимые по советским аэродромам.

"Несмотря на то, что наш полк при формировании был полностью оснащен американским оборудованием, мы не получали никакого оповещения об авиаударах, так как радиостанция была установлена не сразу. Именно тогда произошел первый авианалет "Юнкерсов-87", пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков. Это чудовище пикировало, обстреливало и бомбило, и, вместо того, чтобы стрелять, наши бойцы, попав первый раз под обстрел, не сумели оказать никакого сопротивления. К счастью, погибших не было. С появлением радиостанций застать нас врасплох было труднее", — воспоминал Агума первую бомбардировку аэродрома в городе Дубна Западной Украины.

Валерий Агума рассказывал, что на фронте выжить помогала игра на гармошке. Позже он был назначен начальником радиостанции. В этой должности Агума прослужил всю войну. Из Украины полк, в котором служил Агума, был перебазирован в Польшу, позже переброшен в Румынию, Венгрию, Чехословакию и Австрию. Победу Валерий Агума встретил в Чехословакии.

Предвидеть болезнь © Фото: из архива семьи Гамисония История победы Шалико Гамисония

Скончался Валерий Агума от онкологической болезни, которая проявляется на последней стадии. Интересен факт, что, не будучи врачом, он сам себе смог поставить диагноз.

"До апреля 2016 года у него был очень крепкий организм, в молодости он занимался бальными танцами, гимнастикой и легкой атлетикой, посещал разнообразные кружки", — сказала Марина Агума.

В 91 год Валерий Агума попросил купить ему тренажер, на котором он активно занимался спортом, по утрам ходил по Сухумской набережной, минимум пять километров.

"Он практически не болел, в апреле он сам себе поставил диагноз, сказав, что у него опухоль. Он пришел к врачам и выложил свой диагноз, врачи от него отмахнулись, затем мы обратились в другую больницу, где полностью подтвердился диагноз", — подчеркнула Марина Агума.

После перенесенной операции в апреле 2016 года Валерий Агума прожил еще 10 месяцев. У него остались две дочери, три внучки и одна правнучка.

Участник Великой Отечественной войны Валерий Агума награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены".