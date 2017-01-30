Коммунальное управление Сухума: работаем в авральном режиме

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Последствия снегопада в Сухуме ликвидируются в авральном режиме, сообщил корреспонденту Sputnik начальник Коммунального управления Сухума Дмитрий Ахуба.

"Со вчерашнего дня, как начался обильный снегопад, вся техника была выведена на работу. До сих пор работаем, никто не останавливался. Вчера и сегодня расчищаем все опасные подъемы и спуски от снега, подсыпаем песок – это улица Ардзинба, на подъеме, что после Красного моста, бывшая Комсомольская, подъем на Гумской. На данный момент работы ведутся по улице Эшба – это на подъеме в районе вокзала", — рассказал Ахуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук ДРСУ Абхазии бросили все силы на очистку от снега центральной трассы

Начальник Коммунального управления отметил, что вести очистку опасных участков дорог приходится несколько раз, так как снегопад возобновился в понедельник утром.

"Не хватает техники, но пока пытаемся справиться тем количеством, что у нас есть. К работам привлечена техника Коммунального управления, "Водоканала", "Спецавтохозяйства", — подчеркнул он.

Дмитрий Ахуба также сказал, что в воскресенье упали два дерева, которые были убраны с проезжей части силами "Зеленого хозяйства". В понедельник падения деревьев зафиксировано не было.

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