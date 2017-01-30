Сотрудники ботанического сада Сухума сбивают снег с деревьев

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. В Сухумском ботаническом саду сотрудники стряхивают снег с деревьев, рассказал академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия.

Как рассказал Сергей Бебия, в такую погоду, главное, что нужно сделать, чтобы помочь тропическим растениям, — это отряхнуть снег с кроны.

"Снег продолжает идти, если его не стряхивать, то он своим весом поломает ветки деревьев", — сказал Бебия.

По словам ученого, для этих работ в ботаническом саду не хватает людей, но сотрудники ботанического сада продолжают работу, потому что по прогнозам, снегопад будет продолжаться.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>