16:46 30 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум-1°C
Прямой эфир
Поиск
Снег в Сухуме. Ботанический сад

Сотрудники ботанического сада Сухума сбивают снег с деревьев

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
18510

В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который продолжился 29 и 30 января и, по прогнозам метеорологов, может продлиться еще несколько дней.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. В Сухумском ботаническом саду сотрудники стряхивают снег с деревьев, рассказал академик АНА, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Сергей Бебия.

Как рассказал Сергей Бебия, в такую погоду, главное, что нужно сделать, чтобы помочь тропическим растениям, — это отряхнуть снег с кроны.

Снег в Сухуме
© Sputnik. Томас Тхайцук
МЧС Абхазии: серьезных аварий из-за снегопада не было

"Снег продолжает идти, если его не стряхивать, то он своим весом поломает ветки деревьев", — сказал Бебия.

По словам ученого, для этих работ в ботаническом саду не хватает людей, но сотрудники ботанического сада продолжают работу, потому что по прогнозам, снегопад будет продолжаться.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление мандаринового варенья с Эсмой Арджения
"Оранжевый" десерт
Первый за пять лет футбольный матч в Алеппо
Первый за пять лет футбольный матч состоялся в Алеппо. Кадры
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia