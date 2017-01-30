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Проректор АГУ: из-за снегопада отменены экзамены

© Sputnik. Алексей Мальгавко
В Абхазии
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Темы:
Снегопад в Абхазии (16)
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В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который, по прогнозам метеорологов, может продлиться несколько дней.

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Из-за снегопада в Абхазском государственном университете сегодня и завтра отменены экзамены, которые должны были быть по графику, об этом Sputnik сообщил проректор АГУ Виктор Маландзия.

"У нас сейчас по стандартному графику занятия в университете  не проводятся, так как идет зимняя сессия. Поэтому мы занятия как таковые не отменяли. Но сегодня из-за погодных условий экзамены, которые должны были быть по графику, отменены. Я думаю, что сегодня и завтра экзаменов не будет", — сказал Маландзия.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.

Темы:
Снегопад в Абхазии (16)

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