Проректор АГУ: из-за снегопада отменены экзамены

СУХУМ, 30 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Из-за снегопада в Абхазском государственном университете сегодня и завтра отменены экзамены, которые должны были быть по графику, об этом Sputnik сообщил проректор АГУ Виктор Маландзия.

"У нас сейчас по стандартному графику занятия в университете не проводятся, так как идет зимняя сессия. Поэтому мы занятия как таковые не отменяли. Но сегодня из-за погодных условий экзамены, которые должны были быть по графику, отменены. Я думаю, что сегодня и завтра экзаменов не будет", — сказал Маландзия.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.