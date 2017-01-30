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Лента зимних карточек в фейсбуке.

Белое побережье Абхазии: море, пальмы, снег в окне

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Снегопад в Абхазии (21)
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Фотографии снега, со снегом и в снегу – главная тема страничек в социальных сетях жителей Абхазии 29 и 30 января. На побережье снег выпадает так редко, что жители республики не упускают возможность сфотографироваться в эти дни.

Улица Лакоба (вид сверху) в обычный понедельник весьма оживленная, но не сегодня.

 

У Пожарной службы дежурит даже БМП: вдруг придется вытаскивать из кюветов транспортные средства лихачей.

Черное море, голубое небо и снег на пальмах – зима на побережье Абхазии.

Сегодня лепили снеговиков и взрослые во время обеденного перерыва, и дети, у которых отменили уроки.

Тачкум, обхитривший великана, не мерзнет, согревается "солнечной" мандаринкой

Всем снега и мандаринов этой зимой 😜 #сухум #снег

Фото опубликовано Maria Golovan (@mari_golovan) Янв 30 2017 в 12:43 PST

Видео  "Снежный спуск без тормозов": как это было.

 

Братья наши меньшие тоже фотографируются в снегу.

Для кого-то снег не в радость...
© Фото: Ибрагим Чкадуа
Для кого-то снег не в радость...

 

Ну как же обойтись абхазскому снеговику без очков и популярной черной шапочки.

Город-герой Гудаута – снег порадовал горожан, подтверждение тому многочисленные фотографии в Инстаграм.

Фото опубликовано Amanda Gabnia (@amandagabnia) Янв 29 2017 в 11:59 PST

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Южный снеговик от северного отличается не только тем, что быстро тает

 

Темы:
Снегопад в Абхазии (21)

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