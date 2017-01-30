Белое побережье Абхазии: море, пальмы, снег в окне

Улица Лакоба (вид сверху) в обычный понедельник весьма оживленная, но не сегодня.

У Пожарной службы дежурит даже БМП: вдруг придется вытаскивать из кюветов транспортные средства лихачей.

Фото опубликовано Инал Лазба (@inallazba) Янв 30 2017 в 12:12 PST

Черное море, голубое небо и снег на пальмах – зима на побережье Абхазии.

Сегодня лепили снеговиков и взрослые во время обеденного перерыва, и дети, у которых отменили уроки.

Снеговик-цыплёнок. Неизвестный сухумский автор. Предположительно, начало XXI века. Фото опубликовано Maria Golovan (@mari_golovan) Янв 30 2017 в 1:12 PST

Тачкум, обхитривший великана, не мерзнет, согревается "солнечной" мандаринкой

Всем снега и мандаринов этой зимой 😜 #сухум #снег Фото опубликовано Maria Golovan (@mari_golovan) Янв 30 2017 в 12:43 PST

Видео "Снежный спуск без тормозов": как это было.

Братья наши меньшие тоже фотографируются в снегу.

© Фото: Ибрагим Чкадуа Для кого-то снег не в радость...

Ну как же обойтись абхазскому снеговику без очков и популярной черной шапочки.

Город-герой Гудаута – снег порадовал горожан, подтверждение тому многочисленные фотографии в Инстаграм.