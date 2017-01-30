Белое побережье Абхазии: море, пальмы, снег в окне

Улица Лакоба (вид сверху) в обычный понедельник весьма оживленная, но не сегодня.
У Пожарной службы дежурит даже БМП: вдруг придется вытаскивать из кюветов транспортные средства лихачей.
Черное море, голубое небо и снег на пальмах – зима на побережье Абхазии.
Сегодня лепили снеговиков и взрослые во время обеденного перерыва, и дети, у которых отменили уроки.
Тачкум, обхитривший великана, не мерзнет, согревается "солнечной" мандаринкой
Видео "Снежный спуск без тормозов": как это было.
Братья наши меньшие тоже фотографируются в снегу.
Ну как же обойтись абхазскому снеговику без очков и популярной черной шапочки.
Город-герой Гудаута – снег порадовал горожан, подтверждение тому многочисленные фотографии в Инстаграм.
Южный снеговик от северного отличается не только тем, что быстро тает