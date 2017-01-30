Главврач Республиканской больницы: в снегопад обращений с травмами мало

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Единицы с незначительными ушибами обратились в Республиканскую больницу в связи с непогодой, сообщил Sputnik и.о. главного врача медучреждения Аслан Берзения.

"Мало обращений. Вчера "аварийную" женщину доставили. А так, мелкие травмы, ушибы — единицы обращаются. Все спокойно, врачи в усиленном режиме дежурят", — сказал Берзения.

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По словам хирурга городской больницы Сухума Алхаса Джинджолия, к ним вовсе никто не обращался с травмами из-за снегопада.

"К нам никто не обращался с травмами. Ни вчера, ни сегодня. В случае необходимости врачи готовы оказать необходимую помощь", — отметил Джинджолия.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.