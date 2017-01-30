Хаджимба призвал службы усилить работы по расчистке снега

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. Все службы должны работать в усиленном режиме, вся специальная техника должна постоянно очищать дороги от снега, сказал президент Рауль Хаджимба на совещании в понедельник 30 января. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

Президент также добавил, что необходимо известить население страны, чтобы люди по возможности воздержались от поездок на личном автотранспорте.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Коммунальное управление Сухума: работаем в авральном режиме

Как доложил премьер-министр Беслан Барциц, на данный момент Эшерский участок республиканской автодороги закрыт. Для очистки трассы понадобится около трех часов.

Барциц отметил, что после того, как дорога будет очищена от снега, ее начнут посыпать песком.

Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния проинформировал президента, что во всех городах ситуация стабильная.

По итогам совещания, было решено освободить учащихся от занятий на три дня.

Глава государства поручил руководителям всех министерств, ведомств и главам администраций городов и районов держать президента и премьер-министра в курсе происходящего.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.