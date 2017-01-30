Автобусы повышенной проходимости пустили в Сухуме

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Сухуме курсируют автобусы повышенной проходимости, сказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации Сухума Леон Кварчия.

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"В район Маяка, Новый район, в Синоп, а также на улицу Чанба мы решили перебросить автобусы повышенной проходимости с наиболее опытными водителями, для того чтобы перевозить максимально возможное количество людей. Конечно, перебои с транспортом сейчас существуют, но это вызвано объективными причинами", — подчеркнул он.

С самого утра движение транспорта было затруднено, сказал Кварчия.

"Пытались оставить на линии хотя бы два троллейбуса. Но, к сожалению, один из них по пути следования застрял, и мы были вынуждены оставшиеся троллейбусы тоже направить в депо", — отметил он.

© Фото: Дмитрий Ахуба ГАИ Абхазии: движение в Эшере будет восстановлено через пару часов

Как только прекратится снегопад, по мере таяния снега будет выпускаться максимальное количество транспорта для перевозки пассажиров, сказал он.

Леон Кварчия сообщил, что в целях подготовки к подобным сложным метеорологическим условиям еще в прошлом году, в начале зимнего периода, по распоряжению главы администрации города был создан оперативный штаб по координации действий в случае экстремальных погодных условий и стихийных бедствий.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до сегодняшнего утра. Передвижение по дорогам Абхазии затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии в понедельник были отменены.