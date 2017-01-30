Топливного кризиса в Абхазии из-за снегопада не случилось

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. Заправки Абхазии обеспечены топливом, снегопад дефицита бензина не создал, прокомментировал ситуацию замдиректора топливной компании "Абхазтоп" Валерий Антонов.

"У нас нет проблем с подвозом топлива, заправки им были обеспечены заранее", — сказал Антонов.

На выходных в республике были проблемы с баллонным газом. Служба доставки заправляет баллоны два раза в неделю: в понедельник и четверг.

© Фото: Дмитрий Ахуба Автобусы повышенной проходимости пустили в Сухуме

"На выходные, когда начался снег, многие звонили и заказывали, поэтому баллонов на всех не хватило, — прокомментировали Sputnik ситуацию в службе доставки газа. — Но сегодня газ всем развезли, заказы уменьшились".

Массового ажиотажа в магазинах на свечи и спички тоже не наблюдается.

"Свечи у нас покупают постоянно, отключение света у нас не редкость, — говорит Саида, владелица одного из продуктовых магазинов Сухума. – Но сказать, чтобы в последние два дня все вдруг бросились покупать свечи, я не могу".

Владельцы и продавцы других магазинов также говорили, что повышенного спроса на свечи и спички не наблюдается.