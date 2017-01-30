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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

Пятая часть российских срочников хочет остаться на контракт в Абхазии

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
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Социологический опрос военнослужащих по призыву был проведен в подразделениях российской базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии.

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый срочник российской военной базы в Абхазии хочет подписать здесь контракт, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В пресс-релизе говорится, что было опрошено полторы тысячи человек из Калмыкии, Красноярского края, Московской, Тюменской и Астраханской  областей.

Все кандидаты на службу по контракту пройдут тщательный отбор, сообщает пресс-служба ЮВО.

Предпочтение будет отдаваться тем, кто способен выполнять задачи в условиях высоких температур и повышенной влажности, выполнившим нормативы по физподготовке, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование.

"На весь период службы в соединении контрактники будут обеспечены оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях, — говорится в документе. — После трех лет службы они смогут приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Выплаты в рамках ипотечных обязательств будет производить Министерство обороны РФ".

Среди должностей контрактников имеется около ста различных военно-учетных специальностей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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