Пятая часть российских срочников хочет остаться на контракт в Абхазии

СУХУМ, 30 янв – Sputnik. В ходе опроса выяснилось, что каждый пятый срочник российской военной базы в Абхазии хочет подписать здесь контракт, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В пресс-релизе говорится, что было опрошено полторы тысячи человек из Калмыкии, Красноярского края, Московской, Тюменской и Астраханской областей.

Все кандидаты на службу по контракту пройдут тщательный отбор, сообщает пресс-служба ЮВО.

Предпочтение будет отдаваться тем, кто способен выполнять задачи в условиях высоких температур и повышенной влажности, выполнившим нормативы по физподготовке, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование.

"На весь период службы в соединении контрактники будут обеспечены оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях, — говорится в документе. — После трех лет службы они смогут приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Выплаты в рамках ипотечных обязательств будет производить Министерство обороны РФ".

Среди должностей контрактников имеется около ста различных военно-учетных специальностей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.