Жизнь и музыка Валерия Халилова

Sputnik, Бадри Есиава.

Известие о падении самолета Ту-154 вблизи Сочи и гибели 92 человек на его борту многих повергло в шок. "Худрук ансамбля имени Александрова Халилов был на борту рухнувшего Ту-154" — под таким заголовком появилось одно из первых сообщений о трагедии в СМИ. Это стало еще одним ударом.

Имя главного дирижера оркестра Минобороны России известно далеко за пределами России и, как выяснилось, Абхазия была не чужой для музыканта страной. Казалось бы, что, помимо работы или недолгого отпуска, могло связывать Халилова с маленькой республикой. Как выяснилось — многое.

Со своей будущей супругой Халилов, в ту пору простой советский солдат, познакомился именно в Абхазии. По рассказу близких друзей семьи Халиловых, он покорил Людмилу своей талантливой игрой на музыкальных инструментах. Поженившись, они уехали в Россию, где у пары позже родились две дочери. Отпустить Абхазию из своей жизни раз и навсегда они так и не сумели.

© Sputnik. Виталий Белоусов Абхазский марш дирижера Халилова

Спустя годы Халиловы решают построить собственный кусочек "рая" рядом с домом, где родилась Людмила. Организационные моменты, сама стройка и умение найти общий язык с каждым, помогло им обрести новых друзей в Абхазии. Друзья восприняли гибель Валерия как личную трагедию.

Сосед и друг семьи Халиловых Анзор Кокоскерия рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия о том, что они приезжали нечасто, где-то раз в полгода на две или три недели. Несмотря на кратковременное пребывание в Абхазии, они проводили много времени за общим столом и всегда старались помогать друг другу.

"Валерий был добродушным, отзывчивым человеком. Он умел уважать традиции и культуру той страны, в которой находился. Он для меня был не просто другом, а старшим братом", — вспомнил Кокоскерия.

Другой друг Валерия Халилова, Беслан Квициния, рассказал, что именитый музыкант был влюблен в Абхазию и очень за нее переживал. Он не мог смириться с тем, что республика никак не может до конца отойти от войны, а люди все не находят покоя.

© Sputnik. Анжелика Бения Беслан Квициния о дружбе с Халиловым: он любил работать на земле

"Почему все так? Здесь люди должны жить спокойно, тут нельзя даже громко разговаривать", — сетовал Халилов.

Беслан добавил, что Валерий Халилов очень любил природу Абхазии и, когда у него была возможность приезжать туда, много времени проводил на море и в огороде.

С большой теплотой Валерия Халилова вспоминает и замминистра обороны Абхазии Нодар Пилия. По его словам, российский дирижер всегда поддерживал связь с абхазским военно-духовым оркестром и оказывал ему поддержку.

"Он всегда нам говорил о том, что в случае необходимости может прислать в подкрепление своих специалистов, и в последние месяцы решался вопрос о передаче нашему оркестру полного комплекта духовых инструментов", — подчеркнул Пилия.

Давид Терзян, дирижер военно-духового оркестра Минобороны республики, никогда не встречался с Халиловым, но чувствовал его заботу.

© Sputnik. Максим Богодвид Минобороны Абхазии: Халилов всегда помогал военному оркестру Абхазии

"Несколько месяцев назад через начальника штаба Минобороны Абхазии Хрулева Валерий Михайлович передал нам нотный материал, партитуры и несколько дисков с записями игры военного оркестра России. Благодаря содействию Халилова, на безвозмездной основе мы должны получить 30 новых духовых инструментов", — отметил Терзян.

С Валерием Халиловым простились в десятках представительств Российской Федерации по всему миру, прошли траурные мероприятия и концерты классической музыки в память об ансамбле, которым он руководил долгие годы.

Указом министра обороны России Сергея Шойгу Московскому военно-музыкальному училищу было присвоено имя Валерия Халилова.

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