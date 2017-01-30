ГАИ Абхазии: дорога в Верхней Эшере открыта

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Дорога в Верхней Эшере открыта, проблем с проездом автотранспорта нет, сказал корреспонденту Sputnik заместитель начальника ГАИ Абхазии Батал Агрба.

"В Мюссере такая же ситуация, дорога открыта, дорожная служба сделала все для того, чтобы восстановить движение", — добавил он.

В ночное время ожидается низкая температура, и желательно не выезжать на автомобилях, так как ожидается наледь на дорогах, отметил Агрба.

"В данный момент дороги у нас заснеженные, и хотя они очищаются и посыпаются песком, отсутствие навыков вождения в снежную погоду дает о себе знать. Также многие выезжают без зимних покрышек, что приводит к заторам", — добавил он.

По словам Агрба, серьезных аварий не было за эти два дня.

"Есть мелкие технические повреждения автотранспортных средств ", — сообщил замначальника ГАИ Абхазии.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.

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