Нефть, Эмин и дочь президента: что знают об Азербайджане в Абхазии

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Амра Амичба. Из опрошенных в Абхазии никто не бывал в Азербайджане, но, тем не менее, весьма осведомлены об этой республике.

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Азербайджан – одна из самых развитых постсоветских республик, отмечали опрошенные жители Абхазии. Страна богата природными ресурсами, особенно нефтью.

"Но при этом среди населения наблюдается большой контраст между богатыми и бедными. Ресурсы, как это обычно и бывает, равномерно не распределяются", — заметила Наала.

Абхазы, хоть и не бывали в Баку, но знают, что столица Азербайджана – красивый город. У многих отцы или старшие братья служили в этой стране в советское время.

Виталий Шария вспоминает годы журналистской практики в Азербайджане. "Покушать они любят. Практика в том и заключалась, что с утра до вечера блюдами кормили нас и напитками поили", — с улыбкой рассказал он.

Азербайджан – страна с музыкальными традициями, в Советском Союзе многие популярные, известные певцы, композиторы и деятели культуры были азербайджанцами.

"Например, первым исполнителем популярных и сейчас песен "Я встретил девушку, полумесяцем бровь" или "Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза" исполнял азербайджанский певец Рашид Бейбутов", — напомнил Виталий.

А у подростков Азербайджан ассоциируется с певцом Эмином Агаларовым.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Второй Париж и трагедия Спитака: что знают жители Сухума об Армении

"Я знаю, что российский певец Эмин — азербайджанец, а еще, что у него была жена — дочь президента Азербайджана", — сказала сухумская школьница.

Абхазы назвали Азербайджан великолепной страной, которая умеет рекламировать себя на мировой арене.

"Футбольный клуб "Атлетико Мадрид" — первая ассоциация, когда я слышу об Азербайджане, — признался Мачич Кобахиа. – Скажете, какая связь? Объясню. Связь в том, что страна заплатила большие деньги, чтобы на футболках этого клуба была надпись "Азербайджан". Это значит, что в стране думают и находят разные способы представить республику на международной арене".

Знают в Абхазии и достопримечательности Азербайджана и руководителей страны, вспомнили Девичью башню в Баку и политических деятелей прошлого Аяза Муталибова и Абульфаза Эльчибея.

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