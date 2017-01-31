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Архивное фото флагов Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе

Евросоюз без НАТО видят молодые и обеспеченные жители ЕС

© Sputnik. Алексей Витвицкий
В Абхазии
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Исследование жителей Европы и США "Может ли Евросоюз защитить себя сам от внешних угроз или ему требуется помощь США и НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность?" провела в октябре 2016 IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся опросами общественного мнения.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik. Среди европейцев, которые считают, что Евросоюз может себя защитить без помощи НАТО, большинство – молодые люди с высшим образованием, высоким доходом и социальным статусом, приводит компания IFop данные социсследований в семи странах.

Опрашивали сотрудники IFop жителей Франции, Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и США, по тысяче человек из каждой страны. 

Всем задавали один и тот же вопрос: "Может ли Евросоюз защитить себя сам от внешних угроз или ему требуется помощь США и НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность?"

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По результатам, среди жителей Германии в необходимости военной поддержки НАТО уверены 63%. В Италии и Польше таких 65%. 

В то же время во Франции сторонников ведущей роли Североатлантического альянса в вопросе безопасности в  Европе всего 30%, в Испании — 33%. 

Большинство американцев (70%) считает, что Европа может обеспечить свою безопасность сама. 

Идея военной самодостаточности Евросоюза близка представителям левых партий во Франции, Испании и Великобритании.

Опрос был проведен компанией IFop с 22 по 26 октября 2016 года. В опросе участвовало 7043 респондента в возрасте старше 18 лет.

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