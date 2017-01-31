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Обезьяны в сухумском питомнике перешли в зимние домики

© Sputnik. Михаил Фомичев
В Абхазии
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Темы:
Снегопад в Абхазии (25)
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В ночь с 28 на 29 января в Абхазии начался снегопад, который продолжился 29 и 30 января, сегодня Сухум все еще занесен снегом.

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. Обезьяны в сухумском питомникe проблем с холодами не испытывают, они перешли в зимние домики, рассказал директор Института экспериментальной патологии и терапии АНА Зураб Миквабия.

По словам Зураба Миквабия, у обезьян в глубине клеток есть оборудованные зимние домики, в которых они спасаются от непогоды.

Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Прячутся от холода не все виды приматов, — сказал Миквабия. – У нас в питомнике есть обезьяны, которые и в открытых клетках нормально переносят морозы. Такие низкие температуры бывают и у них на родине".

Как рассказал директор Обезьяньего питомника, самый пожилой его питомец, 35-летний павиан Гарик, жив и здоров.

В холода сотрудники питомника увеличили обезьянам норму корма.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.

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Темы:
Снегопад в Абхазии (25)

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