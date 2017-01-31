Орнитолог: снегопады не критичны для чаек

СУХУМ, 31 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В снегопад ситуация для чаек становится сложной, но не критичной, сказал в интервью радио Sputnik проректор АГУ, орнитолог Виктор Маландзия.

"Потому что они придерживаются акватории моря, а у нас, слава богу, море не замерзает. Чайки находят себе корм, конечно, какая-то часть из них подвержена гибели, но в целом популяции вряд ли что-то грозит", — добавил он.

Ситуация сложнее с наземными птицами, особенно с теми, что кормятся семенами, сказал Маландзия.

Радионтервью с Виктором Маландзия слушайте здесь >>

"Дело в том, что из-за снега птицы вынуждены спуститься ниже с гор. От мощного снежного циклона птицы пытаются прятаться, но, конечно, эта ситуация для них критичная", — отметил он.

Птицы погибают не столько от холода, сколько от отсутствия корма, сообщил орнитолог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сотрудники ботанического сада Сухума сбивают снег с деревьев

"Если кто-то может подкармливать птиц у себя на приусадебных участках, то это будет в помощь для пернатых", — подчеркнул он.

Опасность в снежную погоду грозит таким птицам, как дрозды, синицы, зяблики, чижи и другим, сказал Маландзия.

Часть птиц в связи со снегопадами улетает в южные районы, отметил орнитолог.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.