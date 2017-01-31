Басария: энергосистема Абхазии в снегопад не дала сбоев

СУХУМ, 31 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Энергосистема Абхазии не дала сбоев во время снегопадов, сказал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции во вторник 31 января.

© Sputnik. Алексей Даничев Энергетики назвали самый "недисциплинированный" район Абхазии

"Мы знаем слабые места системы, бригады рабочих все это время были на выездах и мониторили ситуацию", — добавил Басария.

По его словам, были локальные отключения, имели место случаи, когда автомобили въезжали в столбы, или линии электропередач повреждались упавшими ветвями деревьев. Эти локальные повреждения исправлялись в короткие сроки, отметил он.

Сильный снегопад начался в Абхазии в ночь с 28 на 29 января и продолжался вплоть до утра понедельника. Передвижение по дорогам Абхазии было затруднено. В связи с непогодой занятия в школах и детсадах Абхазии с 31 января по 2 февраля были отменены.

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