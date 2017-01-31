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Плотина Ингур ГЭС

ИнгурГЭС могут остановить до полугода в 2018 году

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (45)
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Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария провел пресс-конференцию во вторник 31 января.

СУХУМ, 31 янв — Sputnik, Бадрак Авидзба. Для проведения ремонтных работ ИнгурГЭС будет закрыт в 2018 году от трех до шести месяцев, сказал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции во вторник 31 января.

Что касается возможного повышения тарифов на электроэнергию, Аслан Басария сообщил, что говорить об этом пока рано, но если население не начнет платить за электричество, то ситуация с энергосистемой в стране не улучшится.

Ингур ГЭС.
© Sputnik. Роберт Джопуа
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"Для того чтобы наша энергосистема имела возможность проводить качественные работы по замене проводов, по увеличению мощности трансформаторных подстанций, работ на магистральных линиях, конечно, денежных средств, которые попадают в организацию, не просто недостаточно, они мизерные", — добавил он. 

Аслан Басария отметил, что население Абхазии должно понимать, что если не платить за электроэнергию, то не будет качественного света.

"Чем меньше у нас потерь, тем меньше потребляет республика", — подчеркнул Басария.

Для того чтобы в Абхазии появилось качественное энергоснабжение, чтобы его провести, нужны ресурсы, сказал Басария и обратил внимание на то, что при правильной замене проводов сразу снижаются потери электроэнергии.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году, но последний бетон на плотине был залит в 1988 году. Гидроагрегаты расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (45)

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