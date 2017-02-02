"Азхара" планирует увеличить выплату за рождение третьего ребенка

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. При улучшении финансового положения фонда "Азхара" планирует увеличить выплату за рождение третьего и последующего ребенка до двухсот тысяч, сказала в интервью радио Sputnik соучредитель фонда "Азхара" Луиза Тарба.

"Что касается ежемесячного пособия, планируем выплачивать не три, а пять тысяч. Я очень надеюсь, что у нас будут такие возможности, мы будем стремиться к этому", — добавила она.

Фонд "Азхара" внебюджетный, однако на начальном этапе работы фонда была предусмотрена поддержка со стороны государства, сообщила она.

Полную версию радиоинтервью с Луизой Тарба слушайте здесь>>

"Предусмотрено, что из республиканского бюджета сумма в 30 миллионов рублей будет перечислена на счет фонда. Надеюсь, что в будущем будет оказываться благотворительная помощь, имущественные взносы, пожертвования со стороны физических и юридических лиц", — сказала Тарба.

Луиза Тарба рассказала, что первый взнос в фонд сделали депутаты Парламента, которые перечислили свою месячную зарплату. Также помощь фонду уже оказали администрация Гагрского района и Рицинский национальный парк.

© Sputnik. Бадра Авидзба Первые выплаты получили семьи за рождение третьего ребенка

Пособие выплачивается абхазским семьям, в которых с 1 января 2017 года родился третий и последующий ребенок.

Для того чтобы получить выплату и ежемесячное пособие, необходимо обратиться в фонд "Азхара" с заявлением, предоставить оригиналы свидетельства о рождении всех троих или более детей, копии паспортов родителей и справку с места жительства.

Помимо разовой выплаты в 100 тысяч рублей, ежемесячно семьи будут получать пособие в три тысячи рублей в течение одного года.

Первым шести абхазским семьям, в которых родились третий и последующий ребенок, 27 января были произведены выплаты в размере ста тысяч рублей.



