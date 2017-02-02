Хаджимба: останки советских воинов должны быть преданы земле

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Останки красноармейцев, найденные в районе села Псху Сухумского района, должны быть преданы земле, сказал в четверг президент Абхазии Рауль Хаджимба.
"Это будет по-человечески. Должно быть определено место. Хочу, чтобы мы решили этот вопрос и предали их земле. Необходимо сделать так, чтобы память людей, которые защищали страну, а мы жили в этой стране, осталась бы для будущих поколений", — отметил глава государства.
Сотрудник АбИГИ, член организации "Союз Граждан России", историк Николай Медвенский сказал на совещании у президента, что летом планируется провести экспедицию для спуска останков.
"Конечно же, возникла идея обратиться к властям, чтобы летом, когда тропы будут проходимы, снег сойдет, организовать экспедицию, чтобы собрать кости и спустить их в село Псху. Судмедэксперты должны поработать, чтобы сложить по скелетам в гробы, и с воинскими почестями, с привлечением общественности перезахоронить останки", — подчеркнул Медвенский.
В совещании у главы государства приняли участие руководители ряд министерств и ведомств республики. Некоторые участники встречи выступили с предложением идентифицировать останки.
Рауль Хаджимба поручил создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу останков советских солдат. Возглавил рабочую группу руководитель Администрации президента Даур Аршба.
В августе 2016 года в селе Псху Сухумского района, на подступах к Санчарскому перевалу, были обнаружены останки около 30 воинов Советской Армии. Некоторые из них, по словам Николая Медвенского, принадлежат абхазам: Варламу Куция 1910 года рождения и Ахмету Ажиба 1907 года рождения.