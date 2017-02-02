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Совещание по вопросу перезахоронения останков воинов Советской Армии в администрации президента

Хаджимба: останки советских воинов должны быть преданы земле

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Рабочая группа, которая определит дальнейшую судьбу останков советских солдат, найденных на подступах к Санчарскому перевалу, создана президентом Абхазии.

СУХУМ, 2 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Останки красноармейцев, найденные в районе села Псху Сухумского района, должны быть преданы земле, сказал в четверг президент Абхазии Рауль Хаджимба. 

"Это будет по-человечески. Должно быть определено место. Хочу, чтобы мы решили этот вопрос и предали их земле. Необходимо сделать так, чтобы память людей, которые защищали страну, а мы жили в этой стране, осталась бы для будущих поколений", — отметил глава государства. 

Сотрудник АбИГИ, член организации "Союз Граждан России", историк Николай Медвенский сказал на совещании у президента, что летом планируется провести экспедицию для спуска останков.

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Николай Медвенский
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"Конечно же, возникла идея обратиться к властям, чтобы летом, когда тропы будут проходимы, снег сойдет, организовать экспедицию, чтобы собрать кости и спустить их в село Псху. Судмедэксперты должны поработать, чтобы сложить по скелетам в гробы, и с воинскими почестями, с привлечением общественности перезахоронить останки", — подчеркнул Медвенский.

В совещании у главы государства приняли участие руководители ряд министерств и ведомств республики. Некоторые участники встречи выступили с предложением идентифицировать останки. 

Историк Николай Медвенский показывает фотографию останков советских солдат
© Sputnik / Томас Тхайцук
Историк Николай Медвенский показывает фотографию останков советских солдат

Рауль Хаджимба поручил создать рабочую группу, которая определит дальнейшую судьбу останков советских солдат. Возглавил рабочую группу руководитель Администрации президента Даур Аршба.

В августе 2016 года в селе Псху Сухумского района, на подступах к Санчарскому перевалу, были обнаружены останки около 30 воинов Советской Армии. Некоторые из них, по словам Николая Медвенского, принадлежат абхазам: Варламу Куция 1910 года рождения и Ахмету Ажиба  1907 года рождения.

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