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Пресс-конференция Аслан Барателия в АРСМИРА

Барателиа: морозы нанесли Гулрыпшскому району ущерб в 8 млн руб

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал об итогах работы в 2016 году и планах на 2017.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Морозы в начале декабря 2016 года сгубили основной урожай цитрусовых, сообщил глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 3 февраля. 

"По предварительным данным, наш район понес ущерб в восемь миллионов рублей. Гулрыпшский район является сельскохозяйственным, обычно уборка урожая начинается в ноябре, но основной массовый сбор проходит в декабре. Морозы, ударившие в декабре, к сожалению, загубили наш основной урожай цитрусовых", — добавил он.

В меньшей степени это коснулось частных хозяйств, но большие хозяйства понесли колоссальный ущерб, отметил он.

"Большие хозяйства не способны в течение недели убрать свой урожай, им нужно полтора или два месяца. Потери в этот цитрусовый сезон, конечно, большие", — сказал Барателиа.

Что касается вреда, который нанес лесной клоп, то Барателиа отметил, что в основном он доставил неудобства частному сектору. Крупное сельхозпредприятие района "София" смогло защитить свои насаждения трехразовой химобработкой.   


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