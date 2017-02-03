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Ремонт гулрыпшской спортбазы завершат к концу февраля

© Sputnik. Павел Лисицын
В Абхазии
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Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа рассказал об итогах работы в 2016 и планах на 2017 год.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ремонт спортбазы в поселке Агудзера будет закончен до конца зимы, сказал глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателиа на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 3 февраля. 

"В Гулрыпшском районе имеется спортбаза, три года назад она была введена в действие, было помпезное открытие. Сама по себе база великолепная, проблема в том, что спустя полтора года на этой базе провалились все полы. Я не знаю по какой причине, возможно, были совершены отклонения от норм строительства. Если в спортбазе нет зала, то она превращается просто в футляр", — добавил он.

В Гулрыпшской спортбазе более трехсот детей от семи до 15 лет занимались в десяти секциях, и сегодня они лишены такой возможности, отметил он.

"Финансирование спортбазы не лежит бременем на администрации Гулрыпша, так как мы нашли спонсора. Заработную плату, обмундирование, мячи и все, что необходимо, взял на себя спонсор. Спонсор — адыг, у него брат погиб в Отечественной войне, похоронен здесь, вся его семья переехала сюда. Он пообещал, что до конца зимы он поменяет полы на спортбазе", — сказал Барателиа. 

Сумма ремонта составляет порядка полутора миллионов рублей.

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Теги:
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