Барателиа: в Гулрыпшском районе более 600 семей репатриантов

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Гулрыпшском районе живет более 600 семей репатриантов, сказал глава района Аслан Барателиа на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 3 февраля.
"Репатрианты проживают в Мачарке и Дранде. Недалеко от здания администрации в селе Мачара был выстроен один дом для репатриантов", — добавил он.
Трудоустройством репатриантов занимается Государственный комитет по репатриации, однако переселенцы периодически обращаются в администрацию Гулрыпшского района, и им оказывается помощь, отметил Барателиа.
"Мы одно время брали несколько семей, помогали материально, исходя из их потребностей, покупали бытовую технику", — сообщил он.
Репатрианты вовлечены в жизнь района, принимают участие во всех мероприятиях, которые проходят в Гулрыпшском районе, сказал Барателиа.
"Все репатрианты говорят на абхазском языке. Зарабатывают на жизнь они по-разному, точно так же, как и все остальные. Есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. У нас более двухсот участков земли выделено в Мархиауле для репатриантов", — пояснил глава района.
При том, что возможности для ведения сельского хозяйства предоставлены всем репатриантам, мало кто из них работает на земле, заметил Барателиа.
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