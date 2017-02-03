Барателиа: в Гулрыпшском районе более 600 семей репатриантов

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Гулрыпшском районе живет более 600 семей репатриантов, сказал глава района Аслан Барателиа на пресс-конференции в АРСМИРА в пятницу 3 февраля.

"Репатрианты проживают в Мачарке и Дранде. Недалеко от здания администрации в селе Мачара был выстроен один дом для репатриантов", — добавил он.

Трудоустройством репатриантов занимается Государственный комитет по репатриации, однако переселенцы периодически обращаются в администрацию Гулрыпшского района, и им оказывается помощь, отметил Барателиа.

"Мы одно время брали несколько семей, помогали материально, исходя из их потребностей, покупали бытовую технику", — сообщил он.

Репатрианты вовлечены в жизнь района, принимают участие во всех мероприятиях, которые проходят в Гулрыпшском районе, сказал Барателиа.

"Все репатрианты говорят на абхазском языке. Зарабатывают на жизнь они по-разному, точно так же, как и все остальные. Есть люди, которые занимаются сельским хозяйством. У нас более двухсот участков земли выделено в Мархиауле для репатриантов", — пояснил глава района.

При том, что возможности для ведения сельского хозяйства предоставлены всем репатриантам, мало кто из них работает на земле, заметил Барателиа.