Осужденная в РФ абхазка не заявляла о желании отбыть наказание в Абхазии

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Осужденная в Сочи гражданка Абхазии не заявляла о своем желании отбывать назначенное ей наказание на родине, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры Абхазии.

За попытку перевезти наркотические средства через российско-абхазскую границу гражданка Абхазии Эсма Чкадуа 30 января 2017 года была осуждена на 11 лет лишения свободы.

"При проведении таможенного контроля поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни она была задержана оперуполномоченными сотрудниками ФСБ ", — сообщает официальный сайт прокуратуры Краснодарского края.

В случае если осужденная захочет отбыть наказание на родине, она должна заявить о своем желании.

Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала договор с Абхазией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы 20 января 2017 года.

Договор был подписан в Санкт-Петербурге 28 мая 2015 года в целях развития международно-правовой базы российско-абхазского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.

Государство исполнения приговора обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Согласно статье 3 договора, в передаче может быть отказано, если это нанесет ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или иным существенным интересам любой из сторон. В передаче отказывается также в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения этих обязательств.



