00:43 04 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Прогноз.

В выходные дни в Абхазии будет облачно, в воскресенье возможен дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (434)
15 0 0

По сообщениям метеорологов, в выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием передней части циклона с запада.

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь. 

Атмосферное давление повышенное, 765  миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +4˚С, днем столбик термометра поднимется до +14˚С.

Температура морской воды +8˚С, волнение умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.  

Прогноз погоды с 20:00 03.02.2017 по 20:00 05.02.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 03.02.2017 по 20:00 05.02.2017


Темы:
Погода в Абхазии (434)
Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Открытие центрального выставочного зала в Сухуме
Холсты и ножи
Кадры с мечта ЧП в парижском Лувре
Кадры с места ЧП в парижском Лувре
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia