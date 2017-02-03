В выходные дни в Абхазии будет облачно, в воскресенье возможен дождь

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. По сообщениям синоптиков, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь.
Атмосферное давление повышенное, 765 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +4˚С, днем столбик термометра поднимется до +14˚С.
Температура морской воды +8˚С, волнение умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 03.02.2017 по 20:00 05.02.2017