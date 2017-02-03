Кобахия: на полигоне в Цебельде будут проведены археологические раскопки

СУХУМ, 3 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. На военном полигоне в Цебельде будут проведены археологические раскопки, сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

По словам Кобахия, 2 февраля состоялась встреча с представителями Министерства обороны Абхазии, посвященная проблеме сохранения историко-культурного наследия, расположенного в районе военных полигонов.

"Речь шла в первую очередь об инциденте, связанном с Цебельдой. Как всем известно, мы ранее сообщали о том, на наш взгляд, что предполагалось разрушение древнего храма и польского кладбища. Вместе с представителями Академии Наук Абхазии, учеными из АбИГИ и Абхазского госуниверситета мы поехали туда и пришли к решению, что необходимо провести изыскания на этом месте, чтобы археологически определить уровень разрушений", — добавил он.

Также необходимо провести инвентаризацию объектов, выделенных под полигон, чтобы выяснить, что там есть, сказал он.

"Для изучения и принятия соответствующих мер была создана специальная комиссия из специалистов Министерства обороны, Министерства культуры Абхазии. Были приняты меры по сохранению этого памятника", — подчеркнул Кобахия.

Замминистра культуры также сообщил, что состоялось расширенное заседание с участием Министерства культуры, Минобороны Абхазии с представителем Южного военного округа России и сотрудниками Посольства России в Абхазии, на котором было достигнуто соглашение.

"Военные проявили понимание важности и значимости объектов культурного наследия, и в мае мы запланировали проведение инвентаризации объектов культурного наследия. Министерство обороны Абхазии и российская военная база, которые сегодня совместно используют этот полигон, готовы нам предоставить имеющиеся ресурсы, технику, GPS технологию, карты, для того чтобы мы смогли зафиксировать местонахождение объектов. Помимо этого, они готовы всячески оказывать содействие по исследованию труднодоступных горных районов", — сказал он.

Министерства обороны и культуры Абхазии договорились о том, что все территории, где располагаются части, тоже будут обследованы на предмет возможного нахождения там археологических объектов.

"Я весьма удовлетворен такой работой, потому что это очень конструктивно, трудно всегда найти понимание с различными субъектами, которые волей или не волей разрушают те или иные объекты", — подытожил Кобахия.

6 января сотрудники Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии зафиксировали разрушение руин древнего храма и могильника во время работ на танковом полигоне в Цебельде. Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России в Абхазии в четверг 12 января распространила заявление о непричастности ведомства к уничтожению храма и могильника в Цебельде.

Советник главы Грузии Тенгиз Пхаладзе высказался, что Россия строит новый полигон в Абхазии. Минобороны Абхазии и России опровергли это утверждение. В оборонном ведомстве России заявили, что в Абхазии находятся два военных полигона в Гулрыпшском и Очамчырском районах. Новых полигонов в Абхазии Россия строить не намерена.



