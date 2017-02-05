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Синоптики обещают прояснение в первой половине недели, осадки во второй

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (435)
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Госгидрометеослужба республики прогнозирует облачность в первой половине недели и осадки на территории Абхазии на следующей неделе.

СУХУМ, 5 фев — Sputnik. Метеорологи Абхазии сообщают, что в течение следующей недели из-за смены циклона на антициклон на территории республики ожидается неустойчивая облачная погода с прояснениями. В первой половине недели временами дождь, дневная температура воздуха повысятся до +15˚С.

Во второй половине недели с приходом антициклона с холодными массами воздуха с северо-запада температура воздуха понизится. В результате чего выпадут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Атмосферное давление будет повышаться.

Дневная температура воздуха будет подниматься до +11˚С. В ночное время столбик термометра может опуститься до +2˚С. 

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду. 

Температура морской воды +8˚С, волнение от умеренного до значительного.


Темы:
Погода в Абхазии (435)
Теги:
Абхазия

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