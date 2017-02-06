Акаба: средний класс - залог стабильности в государстве

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Средний класс – это фактор стабильности в государстве, и чем он многочисленнее, тем меньше вероятности возникновения конфликтов, революций и политических потрясений в обществе, заявила секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба на конференции АПА в понедельник 6 февраля.

"Ситуация в формировании среднего класса в нашей стране, на мой взгляд, пока не на должном уровне. Причина этому политическая нестабильность и разобщенность в Абхазии, усиливающиеся нехарактерным для абхазского общества социальным расслоением", — считает Акаба.

© Sputnik. Бадри Есиава Ардзинба: союз государства и предпринимателей формирует экономику

Нателла Акаба подчеркнула необходимость усиления работы по формированию среднего класса в государстве, который не только служит базой для стабильного развития экономика страны, но и способствует сохранению политического спокойствия и общегражданского консенсуса.

В своей речи особое внимание секретарь Общественной палаты Абхазии уделила малому и среднему бизнесу, которые, по ее мнению, во многих странах формируют до 75% ВВП. В качестве ярких примеров, где такая экономическая политика стала успешной, Акаба назвала Тайвань, Индонезию и Сингапур, что говорит о прямой связи темпа развития этих государств с политической стабильностью и формированием среднего класса.

При этом, добавила Акаба, малый и средний бизнес должны иметь постоянную поддержку со стороны государства, доступ к финансовым ресурсам, им необходимо оказывать консультативно-техническую и организационную помощь.