Орган в зимней Абхазии: по праздникам и для больших групп

Юлия из Сочи: Добрый день! Собираемся в Абхазию. Хотели бы попасть на концерт в органный зал в Пицунде. Открыт ли он в зимнее время?

Владимир Бегунов, Sputnik Абхазия: Как рассказала Sputnik художественный руководитель органного зала пицундского храма Марина Шамба, зимой концерты дают по праздникам.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пицундское диво. 20 тонн. 11 метров. 13

"Сейчас там очень холодно, — говорит Шамба. – Холодно в первую очередь для музыкантов. Зрители могут сидеть в куртках, а оркестр в верхней одежде играть не может. Сам концерт длится час, это очень сложно при низкой температуре в помещении. Мы в зимний период даем концерты по праздникам: Новый год, Рождество, 8 марта".

Как рассказала Марина Шамба, исключение может быть сделано для больших групп – около пятидесяти человек.

Органный зал пицундского храма, по словам худрука, начнет работать постоянно в начале мая, закончит – в начале ноября.

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