Зимой коровам тоже холодно

Амра Амичба, Sputnik.

Как и люди, животные испытывают холод и подвержены переохлаждениям, ведь у них тоже теплокровный организм.

В практике абхазских ветеринаров были случаи смертельных исходов среди домашнего скота из-за переохлаждения. В ветеринарии есть даже такой диагноз "переохлаждение". Нормальной температурой для коров считается 37,7-39 градусов. Отклонения от нормы в сторону понижения рассматривается как переохлаждение. Ниже 37 градусов нужно предпринимать меры и призвать к помощи специалистов.

Диагностируется переохлаждение в домашних условиях довольно легко: кожа животного становится холодной.

"Должны быть соответствующие условия содержания. Хлев должен быть теплым, без сквозняков, — сказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа. - В Абхазии мы себе дома строим с расчетом, что у нас теплый климат, то же самое с коровниками — строят неутепленные".

Кроме того, по словам Джопуа, у многих владельцев привычка не загонять скот в коровник, оставлять на улице или в загоне.

"Это тоже усугубляет ситуацию. Неутепленный коровник не соответствует никаким нормам. И еще, если скот остается на улице в холодную погоду, особенно когда дождь, снег, это очень сильно влияет, начинается переохлаждение организма. Если не лечить, не оказывать ветеринарную медицинскую помощь, тогда дело может осложниться такими заболеваниями, как воспаление легких, острый бронхит, острая пневмония. Все так же, как у людей, причем и лечебная помощь она приблизительно тоже одинакова, те же препараты – антибиотики, витамины, капельницы", — уточнил главный ветеринар.

© Sputnik. Анжелика Бения Абхазская корова нужна самому

Первоочередная помощь – обогреть тело всем, чем доступно, это грелки, массаж, можно даже одеялом укутать, чтобы согреть организм животного. Роман Джопуа отметил, что крупный рогатый скот наиболее подвержен переохлаждению в отличие, скажем, от собак, у которых есть шерсть.

"Козы тоже подвержены переохлаждению, — заметил начальник ветслужбы. – В козлятнике снизу воздух поступает – это хорошо и необходимо, но, если в нем будут сквозняки, не соответствующие уровню резистентности животных, в том случае будет массовое переохлаждение и, сказал бы, даже массовая гибель".

Друг от друга животные воспалением легких не заражаются, так как это не инфекционная болезнь, а вот туберкулезом — могут.

"Регулярный холод и переохлаждение, нарушение условий содержания животных — это такие факторы, которые способствуют развитию туберкулеза. Если скот будет содержаться в холодных условиях, постоянно в сырости, в грязи, это будет способствовать распространению туберкулеза в том числе", — сказал Роман Джопуа.

Но при этом уточнил, что в Абхазии если среди людей численность заболевших туберкулезом растет и быстро распространяется, то среди животных, к счастью, такого не наблюдается.

"Государственная ветеринарная служба Абхазии занимается диагностикой туберкулеза среди крупного рогатого скота. Ни одного случая не выявлено", — уточнил Роман Джопуа.