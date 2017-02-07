"Горсвет" снова появится в Сухуме

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. За создание муниципального унитарного предприятия "Горсвет" единогласно проголосовали депутаты городского Собрания Сухума во вторник 7 февраля.

По словам заместителя главы администрации города Сухум Леона Кварчия, такое решение было обусловлено тем, что в столице остро стоит проблема с освещением, которую администрация города в 2016 году попыталась решить путем объедения МУП "Горсвет" и МУП "СУЭС".

"Это было сделано с целью оптимизации издержек и максимальной экономии бюджетных средств, чтобы направить их на первоочередные мероприятия. К сожалению, эта практика не была успешной", — отметил Леон Кварчия.

По словам замглавы администрации столицы Абхазии, неудача в реализации этой практики была связана с тем, что денежные средства, которые планировалось вложить в освещение города, были перенаправлены на решение проблем в электросетевом хозяйстве.

"Исходя из негативного опыта, мы решили вновь создать МУП "Горсвет" для того, чтоб деньги, выделенные на освещение улиц, все-таки тратились исключительно на решение этой проблемы", — подчеркнул Кварчия.

Леон Кварчия добавил, что штат предприятия минимизирован и укомплектован, а его планируемый бюджет составит около 8 миллионов рублей. На должность директора МУП "Горсвет" рассматривается кандидатура Самсона Ванача.



