Гулиа: в Абхазии план 2016 года по налогам перевыполнен

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Амра Амичба. На 106 процентов перевыполнен план собираемости налогов в 2016 году, сообщил заместитель министра по налогам и сборам Александр Гулиа, выступая на коллегии.

По словам докладчика, если сравнивать с 2015 годом, собрано налогов на 358 миллионов рублей больше.

По результатам работы за 2016 год, общий объем налогов и иных обязательных платежей, поступивших в государственный бюджет, администрируемых налоговыми органами, составил 2, 7 миллиарда рублей.

"Выполнение плана произошло благодаря работе всех инспекций городов и районов. Во всех районах планы выполнены, кроме Ткуарчалского", — заметил Гулиа.

В целом по республике плановые показатели были выполнены по налогу на прибыль, подоходному налогу, спецналогу, налогу на имущество, акцизам.

Кроме того, Гулиа заметил, что поступило 134 миллиона рублей во внебюджетные фонды Абхазии из общей суммы спецналога.

Замминистра по налогам и сборам отметил, что не выполнены плановые показатели по курортному сбору, НДС и земельному налогу.



