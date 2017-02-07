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Милиция. Архивное фото.

Начальник УВД Сухума: женские патрули получат доплату

© Sputnik.
В Абхазии
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Депутаты столичного городского Собрания назначили начальником Управления внутренних дел по городу Сухум Рустама Мархолия во вторник 7 февраля.

СУХУМ, 7 фев – Sputnik, Бадри Есиава. О том, что планируется ввести доплату пешему женскому патрулю Сухума, на заседании депутатов столичного Собрания рассказал начальник Сухумского УВД Рустам Мархолия во вторник 7 февраля.

"Каждое лето нам в работе помогают пешие женские патрули, которые контролируют обстановку на набережной и помогают проводить праздничные мероприятия. В дальнейшем за сверхурочную работу мы хотим ввести для них доплату", — рассказал Мархолия.

Полную версию радиоинтервью с Рустамом Мархолия слушайте здесь>>

Новый начальник Управления внутренних дел по городу Сухум добавил, что в 2016 году Кабинетом Министров Абхазии на поощрение сотрудников ведомства было выделено 500 тысяч рублей. 

Рустам Мархолия родился в селе Аацы Гудаутского района в 1982 году, в системе внутренних дел Абхазии работает с 1999 года. Исполнял обязанности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Абхазии, а в сентябре 2016 года был назначен и.о. начальника Управления внутренних дел по городу Сухум.


Теги:
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