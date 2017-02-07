00:22 08 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото добровольцев с Северного Кавказа, 1993 год

Шоров о брате: Муаед прошел все военные тропы обоих фронтов Абхазии

© Фото: группа в Facebook "Памяти павших за Родину"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9960

Герой Абхазии, участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, командир разведывательно-штурмовой группы, доброволец Муаед Шорохов родился в 1962 году в селе Куба Баксанского района. 7 февраля ему исполнилось бы 55 лет.

Sputnik, Рада Ажиба

"Мы никогда не могли подумать, что из смышленого, аккуратного мальчика, которого  за неподкупность характера друзья называли комиссаром Каттани, вырастет мужчина, который встанет на защиту братской республики и станет Героем Абхазии. Муаед прошел все военные тропы обоих фронтов Абхазии", — так начал свой рассказ брат Муаеда Шорохова Анзор Шорохов.

Командир Гена Карданов во время ОВНА 1992-1993 гг
© Фото: из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..."
Боджгуа о Гене Карданове: рубаха-парень

Муаед  Шоров родился 7 февраля 1962 года в селе  Куба Баксанского района Кабардино-Балкарии. До начала Отечественной войны народа Абхазии был начальником отдела налоговой полиции Нальчика. В сентябре 1992 года отправился добровольцем на защиту Абхазии.

"В начале сентября Муаед уехал в Абхазию, естественно, дома никто не знал этого. Спрашивали меня, где он, а я не мог ответить. В конце октября 1992 года я ездил к Муаеду в Абхазию. За всю войну Муаед приезжал на неделю домой. Он сказал тогда: "Мама, ты учила нас быть сильными, помогать слабым". О боевом пути своего брата знаю от его близких друзей, с которыми он воевал", — сказал брат Анзор.

Кабардинская разведгруппа Муаеда Шорова принимала участие во всех оборонительных и наступательных операциях Абхазской армии. 

"Муаед был сначала рядовым бойцом, а с января 1993 года воевал в качестве командира разведывательно-штурмовой группы. Его группа участвовала в освобождении города Гагра, в первой Шромской операции, а также в Январском, Мартовском, Июльском наступлениях", — сказал  брат добровольца.

Анзор Шоров вспомнил, что 25 декабря 1992 года именно разведгруппа Муаеда вместе с группой Гены  Карданова и отрядом Зурика Зарандия у села Меркула уничтожили элитный батальон грузинского спецназа "Белый орел". Тогда же был взят в плен полковник Каландадзе.

Леонид Боджгуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
Проснуться в могиле. Эпизод Мартовского наступления

"В июле 1993 года на Гумистинском фронте кабардинская разведгруппа вместе с абхазской разведгруппой освободила занятую противником высоту Ахбюк, имевшую стратегическое значение и считавшуюся неприступной. Ранее ее не смогли взять североосетинские добровольцы и чеченский отряд. Также группа брата отличилась при освобождении села Ахалшени", — сказал Шоров.

27 сентября 1993 года около 10 часов утра кабардинская разведгруппа под командованием Муаеда Шорова прорвалась к зданию Совмина Республики Абхазия и начала его штурм. В штурме здания Совмина вместе с кабардинской разведгруппой, рассказывает Анзор,  принимали участие батальон  Аки Ардзинба и армянский батальон имени маршала Баграмяна.

"Через четыре часа боя осажденный враг начал сдаваться в плен. Глава оккупационного грузинского правительства Абхазии Шартава через парламентера передал, что будет сдаваться "только кабардинцам". Шартава сдал свое оружие и документы Муаеду. Добровольцы Хагажеев Азамат и Аслан Абаев пробились наверх и водрузили абхазский и черкесский флаги над зданием. На абхазском флаге ручкой было написано: "Кабардинская группа. 27.09.1993". Черкесский (адыгский) флаг Победы хранится в Союзе абхазских добровольцев КБР", — поделился деталями исторического момента Анзор Шоров.

После окончания войны в августе 1994 года Муаед Шоров погиб в автомобильной катастрофе. Указом президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Муаеду Шорову присвоено звание "Герой Абхазии" (посмертно).

Ежегодно в честь его памяти в Нальчике проходит  турнир по борьбе дзюдо.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>

Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Брейк данс
Брейкеры Абхазии и России: "Bang battle pro" в Сухуме
Волнения в Бухаресте
Волнения в Бухаресте. Кадры
Выборы в Парламент Абхазии
Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

Соцсети

Sputnikabkhazia