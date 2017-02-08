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Газета Апсны

Энвер Ажиба назначен главным редактором газеты "Апсны"

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Кабинета Министров состоялось в Сухуме в среду 8 февраля.

СУХУМ, 8 фев — Sputnik, Роберт Джопуа. Кабинет Министров Абхазии назначил Энвера Ажиба главным редактором республиканской газеты "Апсны" в среду 8 февраля. 

Перед назначением Ажиба Кабмин по собственному желанию освободил от этой должности Владимира Капба.

"Владимир Капба — профессионал своего дела. Он долгие годы проработал в абхазской журналистике. Спасибо ему за проделанную работу", — сказал премьер-министр Беслан Барциц.

Энвер Ажиба —  поэт, журналист и публицист. Член Союза журналистов Абхазии и Международной Конфедерации журналистских Союзов, Ассоциации писателей Абхазии.

Окончил филологический факультет АГУ.

Работал управляющим по делам издательства, полиграфии и книжной торговли при Совмине Абхазии, с 1990 – заместитель главного редактора детского журнала "Амцабз".

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

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