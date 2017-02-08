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Города России. Ялта

Беслан Эшба возглавил комиссию по сотрудничеству с Крымом

© Sputnik. Тарас Литвиненко
В Абхазии
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Темы:
Соглашение Крым - Абхазия (13)
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Координация и обмен информацией станут задачами утвержденной абхазской части комиссии по сотрудничеству с Крымом.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik, Роберт Джопуа. Вице-премьер Абхазии Беслан Эшба решением Кабинета Министров республики возглавил абхазскую часть совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству с Республикой Крым в среду 8 февраля.

Руководитель аппарата Кабмина Диана Пилия отметила, что комиссия была утверждена согласно соглашению, достигнутому между республиками в апреле 2016 года. 

"Абхазской части совместной комиссии осуществлять контроль за поступлением предложений от органов исполнительной власти Абхазии в соответствии с поручениями и реализацией основных договоренностей, достигнутых в ходе встречи премьер-министра Абхазии и председателя Совета Министров Республики Крым (Россия)", — огласила задачи Пилия. 

В возглавляемую вице-премьером Бесланом Эшба абхазскую часть комиссии вошли: Адгур Ардзинба — министр экономики, Эльвира Арсалия — министр культуры, Даур Тарба – министр сельского хозяйства, Автандил Гарцкия – министр по курортам и туризму, Кан Тания – заместитель министра иностранных дел, Роберт Габлия — председатель Государственного комитета по транспорту, Геннадий Гагулия – президент ТПП Абхазии.

В апреле 2016 года на Ялтинском международном экономическом форуме Крым и Абхазия подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. 

Темы:
Соглашение Крым - Абхазия (13)

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