Трехтомник произведений Фазиля Искандера будет издан в Абхазии

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Трехтомник избранных произведений Фазиля Искандера будет издан в Абхазии, сказал помощник президента Абхазии Владимир Зантария в четверг 9 февраля.

"В первый том войдут произведения, которые переведены на абхазский язык. Вы знаете, что в свое время Шамиль Акусба переводил творчество Искандера. Недавно появилась учительница, которая сама захотела перевести его рассказы. Мы кладем ее рукописи в папку, собираем по крупицам, чтобы абхазский том был очень интересным и колоритным", — добавил он.

В два последующих тома войдут эталонные произведения классика, подчеркнул Владимир Зантария.

"У нас также было обсуждение, связанное с памятником, на уровне художников, скульпторов, архитекторов. Были предложения об установлении памятника в излюбленном его героями месте", — сказал советник президента.

Кроме того, идет обсуждение, какая улица будет носить имя великого писателя, отметил Зантария.

"Мы хотим, чтобы память о Фазиле Искандере сохранилась не только для нашего поколения, но и для будущих поколений. Уверен, что то, что мы делаем, будет способствовать тому, чтобы память об этом человеке оставалась в нашем народе", — подчеркнул президент Абхазии Рауль Хаджимба.

Директор Международного фонда культуры имени Фазиля Искандера Шазина Агрба отметила, что личная поддержка президента очень важна для сохранения памяти о Фазиле Искандере.

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".