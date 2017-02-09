Виртуальный тур по книгам Искандера представили в Сухуме

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Виртуальный маршрут по произведениям Фазиля Искандера разработала и представила на презентации фонда Искандера молодой ученый Сария Нанба, сообщает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фонд Искандера предложил назвать Русский театр именем Фазиля

Как рассказала Нанба, ориентировалась она на существующие сейчас мобильные приложения виртуальной реальности, которые существуют по многим известным книгам.

"Сейчас можно, загрузив в телефон программу, прогуляться по Петербургу Достоевского, — сказала Нанба. — Мы представляем Абхазию Искандера".

Виртаульная экскурсия разбита на три района: Гагрский, Сухумский, Очамчырский.

Преподаватель АГУ Елена Кобахия предложила такие экскурсии сначала организовывать вживую с экскурсоводом и начать с Сухума.

Организаторы фонда рассказали, что карта, представленная про произведениям Фазиля, — пока рабочий вариант. Что с ним будет дальше, пока не известно.

Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".