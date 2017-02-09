Виртуальный тур по книгам Искандера представили в Сухуме

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Владимир Бегунов. Виртуальный маршрут по произведениям Фазиля Искандера разработала и представила на презентации фонда Искандера молодой ученый Сария Нанба, сообщает с места события корреспондент Sputnik.
Как рассказала Нанба, ориентировалась она на существующие сейчас мобильные приложения виртуальной реальности, которые существуют по многим известным книгам.
"Сейчас можно, загрузив в телефон программу, прогуляться по Петербургу Достоевского, — сказала Нанба. — Мы представляем Абхазию Искандера".
Виртаульная экскурсия разбита на три района: Гагрский, Сухумский, Очамчырский.
Преподаватель АГУ Елена Кобахия предложила такие экскурсии сначала организовывать вживую с экскурсоводом и начать с Сухума.
Организаторы фонда рассказали, что карта, представленная про произведениям Фазиля, — пока рабочий вариант. Что с ним будет дальше, пока не известно.
Фазиль Искандер родился в Сухуме в 1929 году, окончил Литературный институт имени Горького в Москве и начинал творческий путь как поэт, но известность ему принесла публикация сатирической повести "Созвездие Козлотура" в 1966 году. Среди произведений Искандера — "Человек и его окрестности", "Начало", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Кролики и удавы", "Софичка". Сюжеты многих сочинений Искандера многие называют отчасти автобиографичными. Однако сам писатель называл их "сложным сочетанием воображения и факта".