Определены лауреаты премии имени Таифа Аджба

СУХУМ, 9 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Результатом тайного голосования членов комиссии по присуждению премии имени Таифа Аджба в четверг 9 февраля определены работы, ставшие победителями, сообщил корреспондент Sputnik.

Соискателями на получение премии в области поэзии были представлены сборник детских стихов "Синяя птица" Рушбея Смыр, детские стихи из книги "Здравствуй, погожий день!" Платона Бебия, "Храбрый заяц" и "Анча-Кунча" Валерия Касландзия. В номинации проза была представлена одна работа – сборник детских рассказов "Дрозд" Анатолия Лагулаа.

© Фото: из личного архива семьи Аджба Народный не "народный" поэт Таиф Аджба

В поэзии большинство голосов было отдано сборникам детских стихотворений Валерия Касландзия. Необходимое количество голосов в номинации проза получил сборник детских рассказов Анатолия Лагулаа "Дрозд".

"Все работы, которые были претендентами на получение премии имени Таифа Аджба, достойные. Очень тяжело выбирать из них более достойные, ставить их на весы. Поэты и писатели и в дальнейшем могут присылать работы для получения этой премии", — сказал член комиссии, декан филологического факультета АГУ Арда Ашуба.

Торжественная церемония вручения премии состоится в день рождения Таифа Аджба 11 марта.

Премия присуждается за произведения для детей и юношества, получившие широкое общественное признание и ставшие заметным явлением в абхазской художественной литературе.

Премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы возникла по инициативе Союза писателей и Ассоциации писателей. Рабочую комиссию возглавил доктор филологических наук Валентин Когония.