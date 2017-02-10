Поэт Терентий Чания награжден орденом "Ахьдз-Апша"

СУХУМ, 10 фев — Sputnik, Рада Ажиба. За заслуги в развитии абхазской литературы президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба наградил писателя Терентия Чания орденом "Ахьдз-Апша" III степени в пятницу 10 февраля.

По словам Рауля Хаджимба, вклад Терентия Чания в становление и развитие абхазской литературы велик.

"Мы вас от души поздравляем с вашим юбилеем, вы внесли огромный вклад в абхазскую культуру. Мы благодарны вам и желаем успехов, хорошего настроения, долголетия. Ваши лирические стихотворения и написанные на них песни звучат по всей стране и любимы в народе. Вы член Совета старейшин Абхазии, ваше слово, ваше мнение имеют большое значение для нас", — сказал Рауль Хаджимба.

Терентий Чания поблагодарил президента и отметил, что для него орден "Ахьдз-Апша" — это большая ответственность.

"Все, что у меня есть, все это благодаря моим коллегам, друзьям, поддержке моей семьи. Спасибо за проявленное внимание и уважение, для меня это большая честь и большая ответственность", – отметил Чания.

Поэт, писатель, журналист, педагог, член Союза писателей СССР, Абхазии и России, член Союзов журналистов России и Абхазии, Заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чания родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Очамчырского района.

Первые стихотворения начал публиковать в периодической печати с 1965 года. Терентий Чания — автор 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи написано более 35 песен, сборники стихов "Упры-сара сашэа" ("Лети моя песня" — ред.), "Сылашара" ("Солнце мое" — ред.) принесли поэту популярность.