Парламент Абхазии проголосовал за создание Красной книги Абхазии

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии в первом чтении проголосовали за законопроект "О Красной книге Республики Абхазия" на заседании в пятницу 10 февраля.

"Законопроект был подготовлен учеными, он пришел в Парламент из ученого сообщества. Создание законопроекта вызвано тем, что Абхазия представляет из себя уголок, где сосредоточены уникальные природные явления, эндемичные растения. В одном Бзыбском ущелье 70 растений, которые нигде больше не произрастают. Флора и фауна Абхазии нуждается в защите", — сказал депутат Ахра Бжания, представляя законопроект.

По его мнению, инициатива ученых по созданию Красной книги Абхазии своевременная и нужная.

"Эту инициативу надо поддержать законодательно, чтобы у людей, занимающих административные должности, были рычаги и инструменты для охраны природы", — сказал Бжания.

Спикер Парламента Валерий Бганба поблагодарил ученых, которые проделали большую работу над данным законопроектом.

Депутаты Парламента единогласно поддержали законопроект "О Красной книге Республики Абхазия" в первом чтении.



