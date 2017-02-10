Хаджимба поручил правоохранителям обеспечить порядок на выборах в НС

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с руководителями и сотрудниками силовых ведомств по вопросу организации работы в период избирательной кампании в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

"Президент дал поручения Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и Службе государственной безопасности проводить необходимые действия, направленные на обеспечение общественного порядка, безопасности и законности", — говорится в сообщении.

Также президент поручил комиссии Генеральной прокуратуры по соблюдению законодательства о выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия предоставлять ему еженедельные отчеты.

Генеральный прокурор Зураб Ачба сообщил, что работа ведомства будет вестись во взаимодействии с МВД. По каждому выявленному случаю нарушений будет дана оценка, отметил генеральный прокурор в ответ на поручения главы государства.

Министр внутренних дел Аслан Кобахия отметил, что его приказом все сотрудники ведомства отозваны из отпуска и находятся на службе, так как в стране происходит значительное политическое событие. Министерство отслеживает ситуацию и приведет в исполнение необходимые указания для обеспечения порядка в республике.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии состоятся 12 марта 2017 года.

Выборы в Парламент Абхазии состоятся по 35 округам, расположенным по всей территории Абхазии. Депутаты Парламента в 2016 году приняли поправки в выборное законодательство, согласно которому кандидатами в депутаты не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами.



